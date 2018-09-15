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ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين العنيف «مانغخوت» إلى 25 قتيلًا

ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين العنيف «مانغخوت» إلى 25 قتيلًا
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تواصل – وكالات:

تسبب إعصار مانغخوت العنيف الذي ضرب الفلبين في قُتل 25 شخصًا أمس السبت، وأرغم عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، وفق ما أعلنت السُلطات اليوم الأحد.

وقال المسؤول الحكومي المكلف إدارة الكوارث فرنسيس تولينتينو لوكالة فرانس برس: “هناك 25 قتيلاً”، بينما أشارت حصيلة سابقة إلى 8 قتلى فقط، كما أكد رئيس المكتب الوطني للدفاع المدني ريكاردو جالاد، أن عدد القتلى “سيزيد على مر الوقت”.

وكان حوالى أربعة ملايين شخص موجودين على طريق الإعصار المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الأرخبيل الفلبيني، الذي بلغت سرعة الرياح خلاله لـ330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.

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