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بعد مؤتمر آيفون.. سامسونج تدعو لحدث عالمي أكثر مرحًا بأربع مرات

بعد مؤتمر آيفون.. سامسونج تدعو لحدث عالمي أكثر مرحًا بأربع مرات
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تواصل – متابعات:

وجهت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية دعوات لحدث عالمي، وصفته بأنه سيكون “أكثر مرحًا بأربع مرات”.

وقالت إنها ستنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم 11 أكتوبر المقبل، ليكون بعد أيام قليلة من إعلان منافستها “أبل” عن 3 هواتف “آيفون” جديدة.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية النقاب خلال مؤتمرها الصحفي العالمي عن نسخ جديدة من هواتفها الذكية ضمن سلسلة “جالاكسي”.

وتشير التقارير إلى أنه قد تكشف “سامسونج” عن هاتف ذكي مزود بأربع كاميرات، كما أنها قد تفرج أيضًا عن أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم أيضًا.

وقالت “سامسونج” في مؤتمرها الصحفي إنها تعد بأن يكون الحدث الكبير أكثر مرحًا بأربع مرات من أي أحداث تكنولوجية سابقة.

وسيأتي مؤتمر “سامسونج” أيضًا قبل أيام قليلة من المؤتمر الآخر المرتقب من منافستها “هواوي” الصينية، التي من المتوقع أن تكشف النقاب خلالها عن هاتف “هواوي ميت 20”.

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