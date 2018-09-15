«معطف أسود».. مسودة مشروع جديد لملابس المحامين أمام القضاء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

«معطف أسود».. مسودة مشروع جديد لملابس المحامين أمام القضاء

«معطف أسود».. مسودة مشروع جديد لملابس المحامين أمام القضاء
0

تواصل – الرياض:

أعدت هيئة المحامين مشروع مسودة جديداً ينظم قواعد زي الترافع أمام الجهات القضائية، بحيث يحدد الزي المُلزم به المحامي والمحامية والمتدرب خلال الترافع أمام الجهات القضائية.

وألزمت المسودة المحامين بارتداء معطف المحاماة عند الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، بحيث يلتزم المحامي الرجل بالثوب السعودي وغترة بيضاء أو شماغ أحمر والعقال الأسود، وأما المحامية فتلتزم بارتداء عباءة محتشمة غير ضيقة أو شفافة أو مفتوحة والحجاب الشرعي.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ شددت المسودة، على ضرورة أن يرتدي كل من المحامي والمحامية معطفاً أسود ذا أكمام واسعة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ينطبق على المحامي المرخص له بمزاولة المهنة والمتدرب الذي يعمل لديه والمسجل في جدول قيد المحامين المتدربين.

ونصت المسودة أن ارتداء المعطف من غير المرخص له في الجهات القضائية أو الرسمية يعد انتحالاً لصفة المحامي وتطبق عليه الأحكام الواردة في نظام المحاماة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة بكر الهبوب أن المسودة لم يجر اعتمادها بعد، ولكن تم طرحها بانتظار آراء العموم فيها تمهيداً لاعتمادها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. شاب يقاضي والدته 3 سنوات والسبب غير متوقع

جدة.. شاب يقاضي والدته 3 سنوات والسبب غير متوقع

«هيئة المحامين»: 809 ملايين ريال أتعاب متنازع عليها

«هيئة المحامين»: 809 ملايين ريال أتعاب متنازع عليها

إمارة مكة تستثني هذه الفئات من قرار إلزام المواطنين بالزي الوطني

إمارة مكة تستثني هذه الفئات من قرار إلزام المواطنين بالزي الوطني

7 أسباب تدفعك لقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق

7 أسباب تدفعك لقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>