«معطف أسود».. مسودة مشروع جديد لملابس المحامين أمام القضاء

تواصل – الرياض:

أعدت هيئة المحامين مشروع مسودة جديداً ينظم قواعد زي الترافع أمام الجهات القضائية، بحيث يحدد الزي المُلزم به المحامي والمحامية والمتدرب خلال الترافع أمام الجهات القضائية.

وألزمت المسودة المحامين بارتداء معطف المحاماة عند الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، بحيث يلتزم المحامي الرجل بالثوب السعودي وغترة بيضاء أو شماغ أحمر والعقال الأسود، وأما المحامية فتلتزم بارتداء عباءة محتشمة غير ضيقة أو شفافة أو مفتوحة والحجاب الشرعي.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ شددت المسودة، على ضرورة أن يرتدي كل من المحامي والمحامية معطفاً أسود ذا أكمام واسعة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ينطبق على المحامي المرخص له بمزاولة المهنة والمتدرب الذي يعمل لديه والمسجل في جدول قيد المحامين المتدربين.

ونصت المسودة أن ارتداء المعطف من غير المرخص له في الجهات القضائية أو الرسمية يعد انتحالاً لصفة المحامي وتطبق عليه الأحكام الواردة في نظام المحاماة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة بكر الهبوب أن المسودة لم يجر اعتمادها بعد، ولكن تم طرحها بانتظار آراء العموم فيها تمهيداً لاعتمادها.