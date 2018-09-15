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دراسة: الجسم الشبيه بـ«التفاحة» مهدد بالتهابات الدماغ

دراسة: الجسم الشبيه بـ«التفاحة» مهدد بالتهابات الدماغ
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تواصل  وكالات:

توصلت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في Riverside، إلى أن امتلاك الأشخاص لجسم يشبه شكل تفاحة يمكن أن يزيد من خطر حدوث التهاب في الدماغ.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تتراكم لديهم الدهون حول منطقة البطن، معرضون لخطر الإصابة بأمراض الدماغ والالتهابات.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأجسام التي تأتي على شكل “إجاصة”، حيث تتجمع الدهون حول الوركين والفخذين والأرداف، تكون أقل عرضة للخطر.

وأوضحت الدراسة أنه من بين الأشخاص الأصحاء، فإن خطر التهاب الدماغ المرتبط بوجود دهون حول البطن، يكاد يكون مقتصرا على الرجال، حيث يعتقد الباحثون أن المرأة تطورت لتتحمل مخاطر أقل، لأن الحمل يسبب لها زيادة في كمية الدهون حول منطقة الوسط.

وقال المعد الرئيسي، الأستاذ دجورجيكا كوس، من جامعة كاليفورنيا، Riverside: “نصيحتي هي: راقب نظامك الغذائي! وراقب وزن الجسم، خاصة تراكم الدهون حول منطقة البطن”.

وفي الدراسة، حلل الباحثون فئران ذكورية عمرها 3 أسابيع. ومثل الرجال، تميل القوارض الذكور لتخزين الدهون حول منطقة البطن، ليصبح شكلها كالتفاحة. كما حللوا الفئران الإناث، التي عادة ما تودع الدهون حول الوركين، مثل النساء.

وتم تغذية بعض القوارض بنظام غذائي غني بالدهون، بينما عُرضت الفئران الأخرى لنظام غذائي قياسي وصحي. وجُمعت عينات الدم من جميع الفئران، لتحديد كيفية تأثير وجباتها على مستويات الهرمون لديها.

وتشير النتائج إلى أن ذكور الفئران السمينة، تخزن الدهون حول بطونها، ما يخلق شكل التفاحة. كما شهدت هذه القوارض مستويات أعلى من الالتهاب في أدمغتها.

وعلى الرغم من ذلك، تخزن القوارض الإناث البدينات، الدهون الزائدة تحت جلدها، ولديها كميات أقل من الالتهاب.

وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فيه، وكذلك كميات كبيرة من الدهون في الدم وارتفاع الكوليسترول.

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