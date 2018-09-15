وفاة الإعلامي الرياضي خالد قاضي

تواصل – فريق التحرير:

توفي الإعلامي خالد قاضي، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، في مستشفى جدة.

وخضع قاضي لعملية استئصال الزائدة بناء على قرار من الأطباء في مستشفى جدة 4 سبتمبر الحالي، ووقتها طلب من محبيه الدعاء له.

ونعى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الإعلامي الراحل، قائلا عبر حسابه بموقع “تويتر”: “نسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. صادق العزاء لأسرته ولنا جميعا”.

وكان آخر نشاط لقاضي على حسابه بموقع “تويتر” مساء أمس الجمعة، إذ أعاد نشر تغريدة لآل الشيخ أكد فيها الأخير زيادة المدرجات المخصصة للعائلات في ملعب مباراة أحد والأهلي بالدوري.