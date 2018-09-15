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رجال ألمع.. أهالي «وادي شوقب» يشتكون سوء الخدمات (صور)

رجال ألمع.. أهالي «وادي شوقب» يشتكون سوء الخدمات (صور)
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تواصل – محمد واص:

عبّر أهالي وادي شوقب التابع لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، عن تذمرهم واستيائهم من انعدام العديد من الخدمات بالوادي.

وطالب الأهالي بضرورة أن يُنظر إليهم بعين الاعتبار ولو قليلاً والعمل على تطوير الوادي أسوة بغيره من المناطق؛ إذ إنه من غير المعقول أن تكون الخدمات مقدمة لمكان دون مكان أو مخصصة لأماكن دون أخرى، حيث يعتبر ذلك ليس من باب العدل.

وأضاف الأهالي أن الوادي يفتقر إلى العديد من الخدمات من بينها قطاع الطرق حيث إنها لا تصلح نهائياً للسير رغم العديد من المطالبات بالاهتمام بها إلا أنه لم تجد هذه المطالبات آذاناً صاغية، بل إن المعاناة تتزايد مع هذه الطرق في أوقات هطول الأمطار التي بدورها تؤدي إلى عزل أهل الوادي تماماً عن جميع الخدمات، فلا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات والمصالح الحكومية بسبب مياه الأمطار التي تؤدي إلى تدمير الطرق.

واستطرد الأهالي مؤكدين على معاناتهم من انقطاعات الكهرباء المتكررة وكذلك الاتصال بالإنترنت، التي حولت حياتهم إلى جحيم خاصة أن الكهرباء قد تُقطع أكثر من مرة في اليوم الواحد ولساعات طويلة؛ ما عطل الكثير من المصالح وتسبب في العديد من التلفيات للعديد من الأجهزة بسبب الانقطاعات المتكررة وعودة التيار فجأة.

واختتم الأهالي بمناشدة الجهات المسؤولة بضرورة النظر لهم بعين الاعتبار والاهتمام خدمياً بالوادي، وتفقد احتياجاته ورفع هذه المعاناة التي تعيشها الأسر خاصة أنه يدعم تحقيق رؤية 2030 التي تسعى لها المملكة، التي لا يمكن تحقيقها إذا كان من بيده تحقيقها – وهو المواطن – يفتقد أهم الخدمات التي تعينه على العمل والإنتاج.

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