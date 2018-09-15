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مصادر تكشف آخر تطورات قضية «فتاة حفل سوق عكاظ»
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن الفتاة التي ظھرت في فیديو تحتضن المغني ماجد المھندس خلال حفل غنائي بمھرجان سوق عكاظ مؤخراً، لا تزال موقوفة رھن التحقیقات؛ إذ طلبت النیابة العامة توقیع عقوبة التحرش علیھا وھي السجن مدة عامین وغرامة 100 ألف ریال.

وأوضحت المصادر أن موكل الفتاة طلب خلال الجلسة الأولى بالدائرة التعزيرية السابعة بالمحكمة الجزائیة في مكة المكرمة مھلة للرد على التھم الموجھة لموكلته، وھي مخالفة الآداب العامة والتحرش، بحسب صحيفة “مكة”.

وأشارت إلى أن الفتاة اعترفت في لائحة الدعوى التي عرضت على النیابة العامة بالطائف باحتضان المھندس، فیما ذكرت معلومات أن الفتاة تعاني من مرض نفسي ونوبات صرع بحسب تقارير طبیة.

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