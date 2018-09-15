«المطيري»: 10 أعراض لمرض السكري.. الفحص واجب في هذه الأحوال

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أكد الدكتور فواز المطيري، استشاري القلب والقسطرة بمستشفى الحرس الوطني، أن هناك بعض الأشخاص يجب أن يقوموا دورياً بفحص لتشخيص مرض السكري.

وبين “المطيري” في تغريدة له “تويتر” أن هؤلاء الأشخاص هم من فوق 45 سنة وإذا كان التحليل طبيعياً يعاد كل 3 سنوات، وكذلك المصابون بالسمنة، وأيضاً الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بالسكري.

وتابع “المطيري” قائلاً: أيضاً النساء اللواتي ولدن أطفالاً بوزن أكثر من 4 كيلوغرامات، يجب أن يقمن بفحص دوري لمرض السكر، والمصابون بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الدهون في الدم.

وأوضح استشاري القلب والقسطرة، أن هناك أعراضاً لمرض السكري، وهي:

– كثرة التبول.

– زيادة الجوع.

– زيادة العطش.

– جفاف الجلد.

– الإصابة بالعدوى الفطرية بشكل متكرر.

– عدم اتضاح الرؤية.

– جفاف الفم.

– الشعور بالتعب والضعف.

– عدم التئام الجروح بسرعة.

– فقدان الوزن بشكل غير مبرَّر.

– الشعور بخدر أو وخز في القدمين، أو اليدين.