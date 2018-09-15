«تداول» تفاوض شركات أجنبية لإدراج الصكوك والسندات الدولية بالسوق السعودية

تواصل – الرياض:

كشف المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول”، “أن مركز إيداع الأوراق المالية يتفاوض مع مجموعة من شركات التسجيل الأجنبية؛ بهدف إدراج السندات والصكوك الدولية التابعة لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية في “تداول”.

وقال الحصان “بعد المرحلة الأولى من إدراج الصكوك والسندات المحلية في “تداول”، نعمل حالياً على إدراج الصكوك والسندات الدولية، وهذا يتطلب ربط مركز إيداع الأوراق المالية مع مجموعة من بيوت التسجيل في العالم من أجل السماح للتداول بها في السوق السعودية، حيث إن من يملك هذه الأوراق المالية هم الأجانب”.

وأكد أنه بعد الانتهاء من التفاوض مع مجموعة شركات التسجيل الأجنبية، سيكون بمقدور “تداول” إدراج الإصدارات الدولية لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية حتى لو كانت ملكيتها من قبل مستثمرين أجانب. حسب “الاقتصادية”.