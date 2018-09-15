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إعصار مانكوت يقتل 14 شخصاً على الأقل في الفلبين.. ويدمر مئات المباني

إعصار مانكوت يقتل 14 شخصاً على الأقل في الفلبين.. ويدمر مئات المباني
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات في الفلبين مقتل ما يصل إلى 14 شخصاً جراء عاصفة عاتية جلبت الدمار للبلد؛ وذلك بعدما اجتاح إعصار مداري قوي الطرف الشمالي للفلبين، اليوم السبت، محملاً برياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة وبأمطار غزيرة.

وأطلق على الإعصار اسم “مانكوت” وقيل إنه أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، حيث تسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربي، وتسبب في رياح عاتية وأمطار في أنحاء جزيرة لوزون الرئيسية التي يقطنها نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 105 ملايين نسمة. وفقاً لـ “رويترز”، كما تسبب في اقتلاع أسقف مبانٍ وأشجار، كما أدى إلى فيضانات غزيرة و42 انهياراً أرضياً.

ووصلت أقصى سرعة للرياح التي يحملها الإعصار في مرحلة من المراحل إلى 305 كيلومترات في الساعة قبل أن يتحرك بعيداً عن اليابسة قبل حلول الظهر متجهاً صوب جنوب الصين وفيتنام برياح سرعتها 170 كيلومتراً في الساعة.

وقال ريكاردو جالاد مدير وكالة الطوارئ الوطنية إن عاملي إنقاذ قُتلا أثناء محاولاتهما انتشال أناس حوصروا وسط انهيار أرضي في منطقة كورديليرا الجبلية. ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن الواقعة. وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة في نهر في مانيلا.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في الفلبين من مستوى التحذير من الإعصار، لكنها أوضحت أن الخطر لا يزال قائماً نظراً لاستمرار ارتفاع الأمواج وهطول أمطار غزيرة؛ مما قد يتسبب في المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وتأهبت فرق الرد السريع والقوات الجوية لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ، في حين تقيم السلطات الأضرار في مناطق الإعصار الذي أسقط أشجاراً وخطوط كهرباء، واقتلع لافتات متاجر وبعض أسطح معدنية على نطاق مئات الكيلومترات.

وقال مسؤول حكومي إن أضراراً لحقت بكل المباني تقريباً في مدينة توغوغاراو، عاصمة إقليم كاغايان بشمال شرق الفلبين، كما انقطعت الاتصالات في عدة مناطق.

وقد صدرت إنذارات في العديد من المقاطعات، كما قلصت السلطات حركة التنقل بالبر والبحر، إلى جانب إلغاء رحلات جوية، كما أغلقت مدارس، ووضعت وحدات من الجيش على أهبة الاستعداد للمساعدة في عمليات الإغاثة.

وفي الصين، حيث يتوقع أن يضرب الإعصار البلاد الأحد أو صباح الاثنين، رفعت السلطات مستويات الإنذار بسبب العواصف إلى اللون “الأصفر”؛ وهو المستوى الثاني من نظام التحذير المكون من أربع درجات.

وتقول وسائل إعلام محلية: إن خدمات القطارات السريعة ألغيت في بعض المناطق في الجنوب.

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