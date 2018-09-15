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جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لتوظيف عدد من الكوادر الوطنية من حملة الدكتوراه، بدرجة (أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ)، ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الجامعات السعودية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه؛ وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

ودعت الجامعة من تنطبق عليهم شروط التعيين في الجامعات السعودية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، والقواعد التنفيذية لجامعة شقراء التقدم للكليات مباشرة أو إرسال الطلب مرفقاً به المستندات على البريد الإلكتروني لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: vpgssr@su.edu.sa

وبينت الجامعة في بيان لها أن الوظائف، الشاغرة هي “1 – أستاذ مساعد، 2 – أستاذ مشارك، 3 – أستاذ”، مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة هي:

1 – الطب بجميع تخصصاته.

2 – الصيدلة بجميع تخصصاتها.

3 – العلوم الطبية التطبيقية (التمريض، والمختبرات، والعلاج الطبيعي).

4 – الهندسة تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية).

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