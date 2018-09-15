الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن أسماء 100 موظف جديد.. خلال أيام

تواصل – واس:

تعلن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأسبوع المقبل أسماء 100 موظف جديد في مختلف التخصصات الإدارية والصحية وذلك في أكبر عملية توظيف إدارية تشهدها الجامعة في عام واحد.

وهنأ معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي الموظفين الجدد، مؤكداً أن الجامعة حرصت على الالتزام بجميع الإجراءات النظامية والعادلة لاختيار المرشّحين، حيث مرت عملية الترشيح والاختيار بعدة مراحل بدءاً بمرحلة إعلان التقديم على الوظيفة ومن ثم مرحلة مطابقة الشروط والفرز ومرحلة الاختبار ومرحلة المقابلة وفق ضوابط نظامية وإشراف لجان فنية وتقنية وإدارية متخصصة.

ورحب بالموظفين الجدد الذين انضموا إلى أسرة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق وأن يكونوا لبنة خير تضاف إلى مسيرة الجامعة في سعيها الحثيث للمحافظة على تاريخها وموقعها في الوسط التعليمي الجامعي وتجويد مخرجاتها وإجراءاتها الداخلية لتكون كما يريدها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مصدر إشعاع للإنسانية.

من جهته، أفاد المستشار والمشرف على الشؤون المالية والإدارية بالجامعة الإسلامية محمد مصطفى بن سيف أن الوظائف شملت ستة أطباء أسنان في المركز الطبي وهم أول أطباء سعوديين في تاريخ الجامعة، وثمانية موظفين على المرتبة السابعة والثامنة في تخصصات مفتش إداري ورئيس قسم الحسابات ومحاسب وباحث ميزانية ومدقق شؤون الموظفين ومهندس كهربائي ومحاسب قانوني.

وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين باشروا عملهم فعلياً الشهر الماضي، فيما يباشر الأسبوع المقبل ٨٦ موظفاً على المراتب السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية في تخصصات: مهندس كهرباء ومحاسبة وفني تكييف وفني تغذية وفني ومحضر مختبر كلية العلوم وفني مختبر كلية الهندسة ومساعد إداري ومأمور عُهد ومأمور صرف ومراقب أمن وسلامة وكاتب وسكرتارية وفني كهرباء وفني طوارئ وموزع بريد ومراقب صحي ومراقب إنشاءات ومسجل معلومات ومصور وأمين مستودع وناسخ آلة وفني إضاءة وأمين مكتبة ومفهرس.