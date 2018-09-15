«ساما»: حملة كشف «تزييف العملة» لرفع الوعي وقطع الطريق على العابثين

تواصل – الرياض:

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية للتوعية بطرق كشف تزييف العملة؛ تهدف إلى رفع الوعي بخصائص العملة الوطنية، وقطع الطريق على العابثين بها، وضرب أنشطة مزيّفي العملة.

وأكدت أن وعي المواطن والمقيم وقدرتهما على التفريق بين العملات السليمة والمزيفة حائط صد أول يمنع وقوع مثل هذه الجرائم، ويضمن سلامة المعاملات النقدية.

وأشارت «ساما» إلى أنها خلال الأيام الماضية أطلقت حملة واسعة عبر فروعها في مناطق المملكة؛ لتعريف الجمهور وتثقيفه بالعلامات الأمنية في العُملة السعودية بفئاتها الورقية، وطرق التحقق من سلامتها باستخدام الأدوات المساعدة، التي يمكن من خلالها معرفة العملة السليمة.