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1.4 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نهاية يوليو

1.4 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نهاية يوليو
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تواصل – الرياض:

ارتفعت مطلوبات المصــــارف من القطــــاع الخـــاص نهاية (يوليو) من العام 2018 إلى 1.431 تريليون ريال في مقابل 1.417 تريليون ريال نهاية يوليو 2017 بنسبة زيادة 1.1 في المئة، وفي مقابل 1.427 تريليون ريال نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة ارتفاع 0.30 في المئة، فيما بلغت الزيادة في مطلوبات المصــــارف من القطــــاع الخـــاص في آخر 5 أعوام 31 في المئة عند المقارنة بــ 1.1 تريليون ريال نهاية يوليو من العام 2013.

وبالنظر إلى مطلوبات المصــــارف من القطــــاع الخـــاص في آخر 10 أعوام، نجد أن مطلوبات المصارف سجلت نمواً خلال 8 أعوام من أصل الـ 10 أعوام الأخيرة، كان أكبرها ارتفاعاً في عام 2008 عندما ارتفعت بنسبة 27.1 في المئة إلى 735 بليون ريال في مقابل 578 بليون ريال للعام 2007، فيما كانت ثاني أكبر زيادة في مطلوبات المصارف في عام 2012 بنسبة 16.4 في المئة إلى 999 بليون ريال في مقابل 858 بليون ريال للعام 2011، فيما كانت ثالث أكبر زيادة في العام 2013 بنسبة 12.4 في المئة إلى 1.123 تريليون ريال، ثم رابع أكبر زيادة في العام 2014 عندما ارتفعت بنسبة 12 في المئة إلى 1.26 تريليون ريال، وبلغت خامس أكبر زيادة 10.7 في المئة نهاية العام 2011 عندما بلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 858 بليون ريال، أما العام 2015 فبلغت نسبة الزيادة فيه 9.2 في المئة، أما أقل نسبة زيادة فكانت نهاية العام 2016 وبلغت 2.45 في المئة إلى 1.4 تريليون ريال، أما أكبر نسبة تراجع في مطلوبات المصارف فكانت في عام 2017 وبلغت 0.84 في المئة، ثم ثاني تراجع كان في عام 2009 بنسبة 0.04 في المئة.

وتوزعت مطلوبات المصــــارف من القطــــاع الخـــاص على استثمارات في أوراق مالية خاصة، وائتمان مصرفي الذي بلغ في نهاية يوليو 1.372 تريليون ريال في مقابل 1.362 تريليون ريال نهاية يوليو 2017 بنسبة ارتفاع 0.74 في المئة، وفي مقابل 1.37 تريليون ريال نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة ارتفاع 0.20 في المئة، فيما ارتفع الائتمان المصرفي في آخر 5 أعوام بنسبة 31 في المئة مقارنة بــ 1.05 تريليون ريال نهاية يوليو 2013. حسب “الحياة”.

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