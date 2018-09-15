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7 نصائح للحفاظ على ماكينة السيارة بعد إصلاحها

7 نصائح للحفاظ على ماكينة السيارة بعد إصلاحها
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تواصل – متابعات:

المحرك هو أهم جزء في السيارة، لذلك يجب الحفاظ عليه لزيادة عمره التشغيلي، ومن الأمور التي تحافظ عليه قدر الإمكان، عدم الانطلاق بالسيارة قبل ارتفاع درجة حرارة المحرك السيارة (60 ثانية)، ومن الضروري عدم الضغط بشدة على دواسة البنزين عند بداية حركة السيارة.

لكن قد يتعرض المحرك إلى تلف كثير من أجزائه، فيضطر مالك السيارة إلى إصلاح المحرك بالكامل، لكن بعد عملية الإصلاح يحتاج المحرك إلى تعامل خاص في القيادة، حتى يستعيد قوته؛ لذا نقدم لكم بعض النصائح التي يجب الانتباه لها بعد القيام بإصلاح محرك السيارة.

قيادة السيارة على طرق مستقيمة لمسافة تتراوح ما بين 100 أو 150 كيلومتراً.

عدم الضغط بشكل كبير على دواسة البنزين.

قيادة السيارة بسرعات متوسطة لا تزيد عن 70 كم في الألف كيلومتر الأولى.

فحص مستوى زيت المحرك بشكل يومي، وبعد 3,000 كم يجب تغيير الزيت.

عدم جر أي سيارة خلال الفترة الأولى بعد الإصلاح.

تشغيل المحرك مدة ساعة واحدة يومياً بدون تحريك السيارة.

تجنب الضغط على دواسة المكابح بصورة مفاجئة.

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