«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

تواصل – فريق التحرير:

كشف الصندوق العقاري، اليوم السبت، عن آخر مستجدات مبادرة الدعم السكني للعسكريين.

وتلقى الصندوق تساؤلا عبر “تويتر”، جاء فيه: “استفسار اخوي وش صار على مبادرة العسكريين؟ لاحس ولا خبر ؟” .

وردّ حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق عبر موقع “تويتر”: “تم إطلاق مبادرة دعم العسكريين، وفور تمام إستحقاقك سيتم التواصل معك و إحاطتك بجميع التفاصيل، وبإمكانك الإطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنــــــا .

فيما رد المواطن قائلًا: “متى طيب يكون وقت اختيار الاستحقاق!؟” ، لتجيب إدارة الحساب: “في حال قمت بالتسجيل سيتم التواصل معك بإذن الله”.