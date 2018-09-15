وفاة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 4 مركبات بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق المطار بالطائف حادثة مفجعة، اليوم السبت، لقي فيها شخصان حتفهما، فيما أُصيب 3 آخرون، بعد تصادم 4 مركبات.

وباشرت فرق الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف الحادث الذي تسبب في دهس رجلين على طريق الطائف – المطار.

وأوضح شادي الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أنه أثناء عودة الفرقة الإسعافية إلى مركزها عقب الاستجابة لبلاغ سابق، صادفت حادث اصطدام مركبة بثلاث سيارات أخرى ما نتج عنه دهس رجلين مقيمين من جنسية عربية. وعلى الفور تم إبلاغ غرفة العمليات بذلك لتوجيه دعم للموقع بفرقة إسعافية أخرى.

وأضاف: “وجدنا بالموقع 5 حالات (حالتي وفاة و3 إصابات) وعلى ذلك، تم التعامل مع الإصابات؛ حيث تم نقل شخصين إلى المستشفى فيما رفض آخر النقل.