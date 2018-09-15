تعرف على أعلى جامعات المملكة توظيفاً لحملة الدكتوراه

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تواصل – تبوك:

قال المتحدث باسم حملة شهادة الدكتوراه العاطلين خالد الحربي، إن جامعة الطائف تعد أكثر الجامعات السعودية توظيفاً لحملة الدكتوراه السعوديين العاطلين، تليها جامعة تبوك.

وأوضح الحربي – وفقاً لصحيفة “عكاظ” – أن جامعة الطائف وظفت منهم أكثر من 50 دكتوراً في العام الماضي، داعياً الجامعات الأخرى لاتخاذ نفس سياسة جامعة الطائف في توظيف السعوديين.

وأضاف أن جامعة الجوف جاءت في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الجامعات الموظفة لحملة الدكتوراه السعوديين، تليها جامعات الحدود الشمالية، ونجران، والقصيم‏.

وقال إن جامعات حفر الباطن، وشقراء، وحائل، والمجمعة، وجازان، تأتي في ذيل القائمة؛ إذ لم يجد حملة الدكتوراه العاطلون وظائفَ بها على الرغم من التقديم لها عدة مرات.

 

 

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