«الأرصاد» تصدر 3 تنبيهات برياح وأمطار وأتربة على هذه المناطق

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أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات، تتعلق بثلاث مناطق في الممكلة هي “منطقة حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة”.

ففي منطقة حائل، توقع الإنذار المبكر أن تشهد كل من (جبة وحائل والأجزاء المجاورة لها)، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الريايح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم السبت تبدأ من الساعة 16:00 وحتى الساعة 22:00.

وفي منطقة المدينة المنورة، حذر الإنذار المبكر من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، حيث تبدأ الحالة من الساعة 16:20، وتستمر حتى الساعة 20:00.

وفي منطقة مكة المكرمة، توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتؤدي إلى جريان السيول.

وبينت الأرصاد أن الحالة تشمل كل من (سبت شمران، والمعقص، والأجزاء المجاورة لها)، وتبدأ الحالة من الساعة 16:35، وتستمر حتى الساعة 19:00.