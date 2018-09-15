حبس نجلي رئيس مصر الأسبق في قضية «التلاعب بالبورصة»

تواصل – وكالات:

أمرت محكمة جنايات القاھرة بحبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئیس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن ھیكل، نجل الكاتب محمد حسنین ھیكل و2 آخرين؛ وذلك على خلفیة قضیة معروفة بـ”التلاعب بالبورصة”.

وقررت المحكمة الیوم السبت تأجیل محاكمة المتھمین الثلاثة إلى جانب المتھمْین الآخرْين وھما: أيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.

وبحسب صحف مصرية فإن النیابة العامة وجھت لھم تھماً تتعلق بالحصول على نحو ملیاري جنیه مصري بطرق غیر شرعیة، والاتفاق فیما بینھم على بیع البنك الوطني لتحقیق مكاسب مالیة لھم ولشركائھم.