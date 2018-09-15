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واقعة مفجعة.. شاب يقتل نفسه بعد أسبوعين من زواجه بجازان

واقعة مفجعة.. شاب يقتل نفسه بعد أسبوعين من زواجه بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

واقعة مفجعة شهدتها محافظة صامطة بجازان، فجر اليوم، حيث أقدم شاب على قتل نفسه بعد أقل من أسبوعين فقط على زواجه.

وقال الإعلامي علي شيبان: “شهدت قرية الجرادية في صامطة بجازان، انتحار شاب في متقبل العمر ولم يمضي على زواجه سوى أسبوعين”.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة صامطة بلاغًا من مواطن؛ عن مقتل شقيقه (27 عاما)، وذلك بربط عنقه بحبل موثوقة بمروحة سقف إحدى الغرف بمنزله، مبينا أنه يعاني اضطرابات وأمراضا نفسية حادة.

وانتقلت فرق الشرطة والأدلة الجنائية، على الفور إلى الموقع، واكتشفت أن الشابّ المنتحر استخدم حبلا لتنفيذ عملية الانتحار حتى فارق الحياة، حيث اتّخذت الفرق الأمنية ومنها الأدلة الجنائية ورجال الضبط كل الإجراءات اللازمة؛ حيث تم رفع البصمات من الموقع ومعاينة جثمان الشاب من قبل الطبيب الشرعي وفحصها مبدئيًّا قبل نقلها إلى المستشفى ووضعها في ثلاجة الموتى لمعرفة أسباب الوفاة من أجل استكمال التحقيقات الأمنية في هذه الحادثة.

وأضافت المصادر أنه من خلال متابعات القضية، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وذلك لعدم وجود آثار عنف أو مقاومة وأن كل المؤشرات والدلائل تميل إلى أن الحالة تعدّ انتحارًا.

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