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وصول 710 آلاف حاج إلى المدينة بعد موسم الحج

وصول 710 آلاف حاج إلى المدينة بعد موسم الحج
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تواصل – واس:

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس، 710.449 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وأوضحت الإحصائية أن 23.226 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس، عبر 647 حافلة، فيما ودّعت 31.311 مسافراً غادروها أمس عبر المنافذ الجوية والبرية في طريقهم إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 187.478 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 244.715 حاجاً.

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