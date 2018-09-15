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«عناصر معارضة» تعتدي على سفارة إيران في باريس

«عناصر معارضة» تعتدي على سفارة إيران في باريس
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن تعرض سفارة إيران في باريس لهجوم، اليوم السبت، من قبل “عناصر حزب كوملي الكردستاني المعارض” الذي تعتبره طهران “جماعة إرهابية”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن إدانته للاعتداء على السفارة الإيرانية في باريس، مطالباً السلطات الفرنسية بضمان حماية الأماكن الدبلوماسية.

وقال قاسمي، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية، “يجب على السلطات الفرنسية ضمان حماية الأماكن الدبلوماسية، واتخاذ تدابير لازمة لحماية جميع الأماكن الدبلوماسية الإيرانية تحديداً”.

وأضاف قاسمي: “لسوء الحظ الشرطة الفرنسية لم تصل في الوقت المناسب لإيقاف المهاجمين، الذين ينتمون إلى مجموعة إرهابية، باعتدائهم على السفارة الإيرانية في باريس”.

وأكد قاسمي أن “الشرطة الفرنسية ألقت القبض على العديد من المهاجمين بعد إجراء عدة متابعات لأمر الاعتداء، كما سيتم محاكمتهم وإعلان النتائج من قبل السلطات المختصة”.

يذكر أن العديد من أعضاء مجموعة كوملي المناهضة للثورة، هاجموا مبنى السفارة الإيرانية في باريس، فيما كان “المسؤولون في السفارة الإيرانية قد أبلغوا الشرطة الفرنسية في إشعار مسبق باحتمال وقوع هجوم على السفارة”.

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