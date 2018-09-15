«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

تواصل – فرق التحرير:

تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو للمؤذن الشاب محمد بن مروان قصاص، وفاضت مشاعره بالدعاء والبكاء عقب انتهائه من أول أذان له بالمسجد النبوي الشريف.

وكتب حساب أخبار المدينة المنورة على تويتر : “بعد أول أذان في المسجد النبوي لـمحمد بن مروان قصاص وردة فعله بعد هذا الشرف العظيم ” .

وعلق الإعلامي بندر الحمراني ” شرف عظيم “، وأردف محمد الغامدي “هذا هو الشرف والفضل والفلاح في الدنيا والآخرة إن شاء الله،هذا هو الشرف العظيم”.

وكانت ‏الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد زفت ثلاثة مؤذنين متميزين لمكبرية المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة هم محمد بن مروان قصاص، وحسن بن عبدالرحمن خاشقجي، وأحمد بن محمد صالح الأنصاري.