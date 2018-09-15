قنصلية المملكة في «هونغ كونغ» تحذر رعاياها من إعصار «مانجخوت»

تواصل – فريق التحرير:

دعت قنصلية المملكة في هونغ كونغ رعاياها المواطنين المتواجدين في «هونغ كونغ» إلى توخي الحيطة والحذر خلال اليومين القادمين؛ وذلك على إثر توقعات الأرصاد للحالة الجوية هناك.

وأوضحت في تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر» أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر الأجواء بقدوم إعصار «مانجخوت» الشديد الذي أحدث أضراراً كبيرة في الفلبين، الذي يتوقع أن يصل خلال اليومين القادمين إلى المناطق المجاورة في شرق القارة الآسيوية.

وكانت الفلبين أعلنت حالة الطوارئ في الوقت الذي استمر الإعصار على قوته متجهاً صوب اليابسة، وأضافت أن الإعصار يتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي، بسرعة 20 كيلومتراً/ ساعة، وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث أنه من المتوقع أن يتضرر 5.2 مليون شخص على الأقل بسبب الإعصار.