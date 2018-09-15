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اليمن.. مقتل قياديين بارزين من الحوثيين في صعدة

اليمن.. مقتل قياديين بارزين من الحوثيين في صعدة
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تواصل – وكالات:

قُتل قياديان بارزان من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات دعم الشرعية في مران جنوب غربي محافظة صعدة في اليمن.

وقالت وسائل إعلام إن القياديين الحوثيين هما: أحمد علا الله الرضاعي، وأحمد الغزي، لقيا مصرعهما مع عدد من مرافقيهما، في مواجهات مع أفراد الجيش الوطني في منطقة الجميم في مران بمديرية حيدان في صعدة.

وتواصل قوات الجيش، مسنودة بقوات التحالف، تقدمها في منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

وسُمع دوي انفجارات خلال ساعات الليل من جراء تبادل القصف المدفعي، وتزامنت الاشتباكات مع غارات شنتها مقاتلات التحالف على المنطقة. كما استهدفت الطائرات مواقع وتعزيزات للحوثيين في مديرية الزهرة بالحديدة.

وكانت ألوية العمالقة أفشلت في وقت سابق هجمات للمتمردين الحوثيين بهدف استعادة مواقع خسروها في محيط الكيلو 16.

وتواصل الفرق الهندسية في المناطق المحررة تفكيك ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون بهدف إعاقة تقدم القوات المشتركة.

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