أكاديمي: 4 أسباب لخلو الجامعات من الأساتذة السعوديين

تواصل – الجوف:

قال مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، إن هناك أربعة أسباب رئيسية وراء خلوّ بعض الجامعات خاصةً بالمناطق البعيدة والمحافظات، من الأكاديميين السعوديين.

وأوضح أن استقطاب أكاديميين سعوديين للجامعات بتلك المناطق يواجه عدة صعوبات، في مقدمتها عدم توفر عدد كافٍ من الأكاديميين والأكاديميات السعوديين لتدريس الطلاب في بعض التخصصات مثل: الطب، والأشعة، وطب الأسنان، والمختبرات، والهندسة على اختلاف فروعها، وكليات العلوم.

وبين أن من الأسباب أيضاً رفض بعض الأكاديميين السعوديين العمل في جامعات المدن الصغيرة والبعيدة، وتفضيلهم العمل في المدن الكبيرة لتكامل الخدمات بها.

ولفت البشرى – وفقاً لـ”مكة”، – إلى أن بين الأسباب أيضاً، اشتراط لائحة نظام التعليم العالي والجامعات أن يكون تقدير الأكاديمي جيداً جداً في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكذلك عدم تواصل التخصص في المراحل الثلاث بحيث يكون التخصص في الماجستير أو الدكتوراه غير متصل بالتخصص في المرحلة السابقة.

وأشار إلى أن التعاقد مع الأكاديميين غير السعوديين، ليس قراراً منفرداً بالجامعة، لكنه يتم بإشراف من وزارة الخدمة المدنية وبعلمها وعلى مراحل عديدة تهدف إلى استنفاد جميع الفرص التي يمكن من خلالها توظيف أكاديميين سعوديين.