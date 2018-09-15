«العمل والتنمية»: تأهيل شركات لمناقصة تشغيل وإدارة «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأهيل عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة؛ الراغبة في إدارة وتشغيل برنامج “حساب المواطن”، بعدما قررت إسناد تشغيل البرنامج إلى القطاع الخاص.

ويأتي البرنامج التأهيلي الذي أعلنت الوزارة عن انتهائه في 23 سبتمبر الجاري؛ كي يحدد الشركات المؤهلة للمنافسة؛ تمهيداً لدعوتها لتقديم عروضها، بعد طرح المناقصة الخاصة بإدارة وتشغيل برنامج “حساب المواطن” في وقت لاحق.

وستتولى الشركة المشغلة للمشروع مسؤولية التأكد من استحقاق المستفيد وحساب القيمة المستحقة، من خلال التكامل مع مصادر بيانات متعددة، ومعالجة الطلبات الواردة بتطبيق الشروط والمعايير التي يضعها مسؤولو النظام، وتقديم التقارير المنتظمة وتقارير ذكاء الأعمال والإحصاءات حول أعداد المستفيدين للمساعدة في صنع القرار.