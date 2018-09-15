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«الضمان الصحي» يستهدف التأمين الإلزامي للعمالة المنزلية

«الضمان الصحي» يستهدف التأمين الإلزامي للعمالة المنزلية
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تواصل – الرياض:

تستهدف المرحلة الثانية من استراتيجية مجلس الضمان الصحي التعاوني (2018 – 2020) توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل فئات إضافية، منها إطلاق نظام التغطية التأمينية الإلزامية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتفعيل التغطية الصحية للمعتمرين.

وأوضح المجلس أنه يعمل كذلك على تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها ورصدها من خلال وحدة معلومات الأعمال/برنامج تبادل التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى تبادل وإطلاق المزيد من مبادرات التحول الرقمي على مستوى المجلس والقطاع.

جاء ذلك في التقرير السنوي 2017 للمجلس؛ إذ تتضمن المرحلة الثانية من استراتيجية المجلس تسع مبادرات ومشروعات، من أبرزها تطوير قدرات الموارد البشرية وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل بغرض التوطين لقطاع التأمين الصحي بالتعاون مع صندوق هدف، تصميم وإطلاق آلية جديدة للإشراف على مقدمي الخدمات.

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