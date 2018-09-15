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«شرطة الرياض» تضبط متهمين بسلب المارة تحت تهديد السلاح

«شرطة الرياض» تضبط متهمين بسلب المارة تحت تهديد السلاح
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال التي تقوم بتنفيذها الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض لتحديد المتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال التي تتم مباشرتها، أسفرت -بتوفيق الله- عن القبض على اثنين من المتهمين، يبلغ أحدهما من العمر 30 عاماً والآخر 23 عاماً.

وأوضح متحدث شرطة العاصمة، أن الأدلة كشفت عن تورطهما في ارتكاب عدد من جرائم سلب المارة وسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة ومقتنياتهم الشخصية تحت تهديد السلاح، حيث تم إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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