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رصد موظفين بـ«التعليم» يتلاعبون بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف

رصد موظفين بـ«التعليم» يتلاعبون بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف
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تواصل – الرياض:

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن رصدها لموظفين وموظفات يتبعون لوزارة التعليم يوقعون على سجل الحضور لليوم التالي مقدماً، أو لليوم السابق؛ نتيجة تساهل قادة بعض المدارس والمرافق التعليمية.

وأثبتت الهيئة خطأ عدم إقفال دفاتر الدوام في الوقت المحدد عقب التوقيع – وفقاً لـ “المدينة”، – هو ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، كما وجدت أن الالتزام بالحضور والانصراف كان واضحاً في المدارس التي طبّقت نظام البصمة، وبشكل فردي واجتهادي منها.

من جهته، شدّد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على أهمية تقيد جميع الموظفين والمعلمين بمواعيد الدوام الرسمي، وقيام إدارات المتابعة والمسؤولين بجولات مكثفة لرصد عدم الالتزام بالدوام في بدايته أو نهايته والرفع بالمقصرين وحسم أيام الغياب وساعات التأخر.

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