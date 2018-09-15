بالفيديو.. مجهولون يختطفون عاملاً بمحطة وقود

تواصل – الرياض:

تعرض عامل بمحطة وقود لعملية خطف بواسطة ثلاثة أشخاص مجهولين، أخذوه وأركبوه بالقوة داخل سيارة “هايلكس” ليس لها لوحات، وهربوا بالسيارة، في جريمة يُعتقد أن الهدف منها هو سلب ما معه من أموال حصيلة عمله في المحطة.

ووثقت كاميرا المحطة عملية الخطف، حيث يظهر مقطع فيديو، دخول السيارة إلى المحطة التي تبدو في إحدى محافظات الجنوب، حيث نزل منها شابان واقتربا من العامل الذي بدا من هيئته أنه باكستاني، وسحباه وأرغماه على ركوب السيارة، وبرغم مقاومته الشديدة، فإنهما نجحا في ذلك قبل الهروب من الموقع.