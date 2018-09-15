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ضبط 21 مخالفاً بالدمام ضمن حملة «وطن بلا مخالف» و«غذاؤكم أمانة»

ضبط 21 مخالفاً بالدمام ضمن حملة «وطن بلا مخالف» و«غذاؤكم أمانة»
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تواصل – واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة الشرقية بالدمام، حملة ميدانية شاملة على سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والجهود المشتركة لحملة “وطن بلا مخالف”، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة، كما تأتي الحملة أيضاً ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الحملات مستمرة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبيناً أن الحملة أسفرت عن ضبط ٢١ مخالفة لنظام الإقامة ونظام البلدية في السوق، فيما تم إتلاف ومصادرة ١٣٥٠ كيلوجراماً من الأغذية المنتهية الصلاحية والمتروكات التي خلفها الباعة الجائلين من الخضار والفاكهة بسوق الخضار، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة بحق المخالفين.

وأشار الصفيان إلى أن هذه الحملات تأتي وفقاً لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لتفعيل حملة “وطن بلا مخالف”، مشيداً بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، وبما تم إنجازه خلال الحملات المشتركة لوطن بلا مخالف.

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