تدشين أكبر برنامج إلكتروني تعليمي لحلقات ومدارس التحفيظ بالمملكة

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دشنت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، برنامج مكنون التعليمي لعام 1440هـ، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات التابعة لمنطقة الرياض، ومشرفي ومعلمي الحلقات ومراكز التدريب التابعة لجمعية مكنون.

وبدأ الحفل بكلمة للمدير التنفيذي للجمعية إبراهيم الهدلق، أكد فيها أن هذا الإنجاز الإلكتروني كان نتيجة تظافر جهود كبيرة بذلها كل شركاء البرنامج، علاوة على الجهود الميدانية التي كانت لها خطوات متقدمة شكلت نواة هذا العمل المميز والكبير.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أن نظام مكنون التعليمي، هو نظام إلكتروني لإدارة الحلقات القرآنية والمدارس النسائية، ويلبي الاحتياجات التعليمية، ويرتبط ببوابة إلكترونية، تتيح للمستفيد مجموعة من الخدمات الإدارية والمالية، وتربط بين جميع المستويات الإدارية للجمعية، بداية منها وانتهاء بالطالب كمستفيد نهائي فيها.

وأضاف الهدلق أن النظام يهدف إلى تلبية احتياجات الحلقات والمدارس النسائية، وتقديم حلول مبتكرة وتطويرية للحلقات، وتعزيز العمل المؤسسي الناجح، علاوة على تسهيل عملية حفظ القرآن وكل ما يتعلق بها من عمليات تضبط الأداء التعليمي داخل الحلقات والمدارس النسائية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى من خلاله إلى نشر وتعميم هذه التجربة على ثلاثة مستويات: الأول يقتصر على مدينة الرياض وحدها، والثاني يشمل منطقة الرياض والجمعيات التابعة للجمعية، والثالث يشمل الجمعيات على مستوى المملكة.

وفي ختام الحفل كرم المدير التنفيذي للجمعية ابراهيم الهدلق الجهات الداعمة والفاعلة في المشروع.