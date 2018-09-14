تدشين أكبر برنامج إلكتروني تعليمي لحلقات ومدارس التحفيظ بالمملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر تكشف عن أسعار تذاكر قطار الحرمين قبل طرحها بشكل رسمي

مصادر تكشف عن أسعار تذاكر قطار الحرمين قبل طرحها بشكل رسمي

«شرطة القصيم» توضح حقيقة المرأة التي ادعت تعرضها للاختطاف

«شرطة القصيم» توضح حقيقة المرأة التي ادعت تعرضها للاختطاف

«العمل» تحقق في إغلاق المحال أبوابها بعد توطين 4 أنشطة تجارية

«العمل» تحقق في إغلاق المحال أبوابها بعد توطين 4 أنشطة تجارية

المدينة.. إعفاء قائدة روضة حكومية فرضت رسومًا على تسجيل الأطفال

المدينة.. إعفاء قائدة روضة حكومية فرضت رسومًا على تسجيل الأطفال

تدشين أكبر برنامج إلكتروني تعليمي لحلقات ومدارس التحفيظ بالمملكة

تدشين أكبر برنامج إلكتروني تعليمي لحلقات ومدارس التحفيظ بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

دشنت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، برنامج مكنون التعليمي لعام 1440هـ، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات التابعة لمنطقة الرياض، ومشرفي ومعلمي الحلقات ومراكز التدريب التابعة لجمعية مكنون.

وبدأ الحفل بكلمة للمدير التنفيذي للجمعية إبراهيم الهدلق، أكد فيها أن هذا الإنجاز الإلكتروني كان نتيجة تظافر جهود كبيرة بذلها كل شركاء البرنامج، علاوة على الجهود الميدانية التي كانت لها خطوات متقدمة شكلت نواة هذا العمل المميز والكبير.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أن نظام مكنون التعليمي، هو نظام إلكتروني لإدارة الحلقات القرآنية والمدارس النسائية، ويلبي الاحتياجات التعليمية، ويرتبط ببوابة إلكترونية، تتيح للمستفيد مجموعة من الخدمات الإدارية والمالية، وتربط بين جميع المستويات الإدارية للجمعية، بداية منها وانتهاء بالطالب كمستفيد نهائي فيها.

وأضاف الهدلق أن النظام يهدف إلى تلبية احتياجات الحلقات والمدارس النسائية، وتقديم حلول مبتكرة وتطويرية للحلقات، وتعزيز العمل المؤسسي الناجح، علاوة على تسهيل عملية حفظ القرآن وكل ما يتعلق بها من عمليات تضبط الأداء التعليمي داخل الحلقات والمدارس النسائية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى من خلاله إلى نشر وتعميم هذه التجربة على ثلاثة مستويات: الأول يقتصر على مدينة الرياض وحدها، والثاني يشمل منطقة الرياض والجمعيات التابعة للجمعية، والثالث يشمل الجمعيات على مستوى المملكة.

وفي ختام الحفل كرم المدير التنفيذي للجمعية ابراهيم الهدلق الجهات الداعمة والفاعلة في المشروع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مكنون» تدشن نظامها التعليمي (صور)

«مكنون» تدشن نظامها التعليمي (صور)

150 ألف طالب وطالبة لـ«مكنون» يستأنفون عامهم الدراسي الجديد‬

150 ألف طالب وطالبة لـ«مكنون» يستأنفون عامهم الدراسي الجديد‬

الرياض.. مكنون تقيم دورة تدريبية لإعداد معلم حلقة المدارسة القرآنية

الرياض.. مكنون تقيم دورة تدريبية لإعداد معلم حلقة المدارسة القرآنية

مذكرة تفاهم للتدريب بين «مكنون» و«مهارات»

مذكرة تفاهم للتدريب بين «مكنون» و«مهارات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>