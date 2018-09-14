بالفيديو.. خادمة إثيوبية تحطم مطبخ كفيلها بمناسبة «يوم النحر»

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نشر مواطن كويتي مقطع فيديو التقطه بكاميرا جواله يرصد فيه قيام خادمة إثيوبية بتحطيم مستلزمات مطبخ بيته بمناسبة ما يسمى بطقوس “يوم النحر” في بلادها.

وأبان مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التحطيم المروع لمطبخ في منزل مواطن كويتي، حيث جعلته الخادمة رأسا على عقب، وأوضح صاحب المنزل خلال المقطع أن سبب إقدام الخادمة الإثيوبية على ذلك هو الاحتفال بـ”يوم النحر” كما يسمى في بلادها.

يذكر أن ما يسمى “عيد النحر” أو يوم النحر في إثيوبيا من المناسبات الاجتماعية ويوافق يومي 12 و13 سبتمبر، حيث يمارسون بعض الطقوس الغريبة.