الاتصالات السعودية تطرح وظائف شاغرة في هذه التخصصات

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي دعم الموارد البشرية، ومشرف التسويق، وخبير التسويق، ومحلل أول التسويق، ومحلل أول تقديم خدمة تقنية المعلومات)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت الاتصالات السعودية أن الوظائف متاحة في عدة تخصصات على النحو التالي:

1- أخصائي دعم الموارد البشرية (HR Business Support Specialist).

2- مشرف التسويق (Marketing Supervisor).

3- خبير التسويق (Marketing Expert).

4- محلل أول التسويق (Senior Marketing Analyst).

5- محلل أول تقديم خدمة تقنية المعلومات (Senior IT Service Delivery Analyst).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).