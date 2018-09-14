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تراجع الذهب وارتفاع الدولار بعد رسوم أمريكا على الصين

تراجع الذهب وارتفاع الدولار بعد رسوم أمريكا على الصين
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تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل اليوان الصيني، وذلك بعد تقارير تحدثت عن إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية.

ووجه ترمب مساعديه بفرض رسوم على سلع صينية بنحو 200 مليار دولار، وفقا لمصدر مطلع. كانت بلومبرج أول من نشر تقريرا بشأن تحرك ترمب في هذا الشأن.

وبعد أحدث تطور بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والصين، واصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل سلة من العملات، بما في ذلك اليوان، فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وبحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش خسر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1195.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس آب عند 1212.65 دولار للأوقية يوم الخميس. وزاد المعدن الأصفر أكثر من 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 7.10 دولار أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 1201.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق ارتفاع أسبوعي نسبته 0.1 بالمئة.

وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 978.30 دولار للأوقية ويتجه صوب الهبوط 0.1 بالمئة على أساس أسبوعي. وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 793 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 812.30 دولار للأوقية يوم الخميس، ويتجه المعدن لينهي الأسبوع على ارتفاع نسبته نحو 1.9 بالمئة

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