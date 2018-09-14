الكويت تستنكر تطاول إعلامي بقناة «المنار» على زيارة الشيخ «الصباح» لواشنطن

تواصل – فريق التحرير:

أدانت وزارة الإعلام الكويتية، بأشد العبارات، تطاول وادعاء أحد الإعلاميين في قناة المنار اللبنانية التابعة لميليشيا حزب الله، حول لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان لها، إن ما أورده هذا الإعلامي افتراء وادعاء وتزييف للحقائق وتضليل للرأي العام.