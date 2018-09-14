مصادر تكشف عن أسعار تذاكر قطار الحرمين قبل طرحها بشكل رسمي

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، عن أسعار تذاكر قطار الحرمين الشريفين قبل طرحها بشكل رسمي، إذ تقرر أن تبلغ سعر الرحلات للدرجة السياحية بين محطتي مكة المكرمة والمدينة والمنورة 75 ريالا، بينما تكون للرحلات بين محطتي المدينة المنورة وجدة 60 ريالا، ومضاعفتها للذهاب والعودة.

وأضافت المصادر أن قيمة تذاكر درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار مكة المكرمة والمدينة المنورة 95 ريالا للاتجاه الواحد، لتبلغ إجمالي قيمة تذكرة الذهاب والعودة على هذه الدرجة 190 ريالا، فيما ستبلغ قيمة التذكرة على درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار المدينة المنورة وجدة 75 ريالا للاتجاه الواحد، لتصل قيمة التذكرة للذهاب والعودة 150 ريالا.

وأشارت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى أن هذه الأسعار ستكون لمدة شهرين من الافتتاح المتوقع لمشروع قطار الحرمين في 13 المحرم الجاري.

وفيما يتعلق بمواعيد الرحلات خلال هذه الفترة، فستكون الثامنة صباحا والعاشرة صباحا والواحدة ظهرا والخامسة مساء، بإجمالي أربع رحلات في اليوم الواحد.