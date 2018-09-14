حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة العاشرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة العاشرة.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أنه يمكن لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، أن يتقدم بطلب اعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابطهنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن الاثنين الماضي عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.