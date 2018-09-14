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بوزن 1.4 كجم.. ابتكار أحذية رياضية لحرق الدهون

بوزن 1.4 كجم.. ابتكار أحذية رياضية لحرق الدهون
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تواصل – وكالات:

ابتكر خبراء في جامعة طوكيو وجامعة أوساكا، حذاءً رياضياً يساعد على حرق الدهون، بسبب زيادة وزنه عن الحذاء العادي بمعدل الضعف.

وبحسب الخبراء، يبلغ متوسط استهلاك الطاقة لمدة 30 دقيقة من المشي في الأحذية الرياضية العادية حوالي 100 سعرة حرارية، ولكن مع حذاء “ماسل ترينر” الجديد بات من الممكن للرياضيين زيادة استهلاك الطاقة إلى 300 سعرة حرارية في نفس المدة.

ويتميز الحذاء الرياضي الجديد بوزنه الزائد، فبينما يصل وزن الحذاء الرياضي العادي إلى 400 غرام، فإن وزن حذاء “ماسل ترينر” قد يصل إلى 1300 غرام للنساء و1400 غرام للرجال.

ويتركز كل الوزن الإضافي في نعل الحذاء الذي يحتوي على المئات من كرات الحديد الصغيرة. ومع ذلك، بفضل تصميمه المميز الذي يحمي الكاحلين، والمواد عالية الجودة المستخدمة في تصنيعه، فإن هذا الحذاء الرياضي مريح للغاية أثناء المشي ويعمل على تقوية عضلات الساقين.

وتم اختبار الحذاء الرياضي، على العديد من الأشخاص وتبين بأنه أكثر فاعلية في حرق الدهون واستهلاك الطاقة أثناء المشي من الأحذية الرياضية التقليدية.

ولاحظ الباحثون بأن حرق السعرات الحرارية لدى استخدام الحذاء الجديد تزيد بنسبة 25%، الأمر الذي يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وفق ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.

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