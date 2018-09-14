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«شرطة القصيم» توضح حقيقة المرأة التي ادعت تعرضها للاختطاف ببريدة

«شرطة القصيم» توضح حقيقة المرأة التي ادعت تعرضها للاختطاف ببريدة
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه تم رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تدعي من خلاله تعرضها للاختطاف.

وأضاف، تلك المرأة صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، وكانت وقت تسجيل المقطع بداخل شقة مفروشة بمدينة بريدة اليوم الجمعة الموافق 4 / 1 / 1440هـ، ولم تكن في حالة اختطاف إطلاقاً كما ادّعت، وحينما طلبت الجهات الأمنية منها الامتثال لما صدر بحقها رفضت الاستجابة وبادرت بالقيام بتسجيل المقطع الذي تزعم فيه تعرضها للاختطاف، وأثناء محاولة إقناعها اتجهت عبر إحدى النوافذ إلى سطح المبنى مهددة بإيذاء نفسها.

وبين أن الجهات الأمنية تمكنت من السيطرة عليها ومنعها من الإقدام على أي فعل تعرض به نفسها للأذى وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، والله ولي التوفيق.

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