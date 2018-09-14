استشاري: عملية «الفراشة» خطر على الصحة وتسبب مضاعفات

تواصل – الرياض:

حذَّر استشاري الجراحة العامة والسمنة في مستشفى الحرس الوطني الدكتور طارق جابر من إجراء عملية الفراشة (البترفلاي) للتخلص من السمنة، مشيراً إلى أنها غير معروفة في الأوساط الطبية ولم تناقش في أي مؤتمر طبي من قبل ولها مضاعفات خطيرة.

وأكد أن المعلومات المنتشرة أخيرًا حول عملية الفراشة (البترفلاي) التي زعم أحد الأطباء العرب أن الدراسات والأبحاث تشير إلى أنها تعد مثالية لعلاج السمنة، غير صحيحة.

وحذَّر جابر من حدوث مضاعفات خطيرة جراء هذه العلمية لعدد من المرضى الذين لجؤوا إليها، لافتاً إلى أن العملية غير معروفة، ولم يسبق الحديث عنها في أي مؤتمر طبي دولي، إضافة إلى أنه لم يكتب عنها في أي دورية طبية موثوقة ولها مصداقيتها، وفقاً لـ”مكة”.

وأوضح أن عملية الفراشة هي عبارة عن عملية مشابهة لعملية التدبيس القديمة (VBG)، والتي انقرضت ولم يعد هناك أحد يُجريها لثبوت فشلها وكثرة مشاكلها.