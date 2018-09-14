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حريق يصيب فنيين بمركز أسنان في المدينة
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تواصل- الرياض:

تعرَّض فنيا أسنان لحروق متفرقة داخل معمل مركز الأسنان في مستشفى الملك فهد خلال 14 يوماً بعد تسرب غاز داخله، حيث تعرض أحدهما إلى حروق بسيطة، ولحقه آخر بعد 5 أيام من الواقعة الأولى بحروق من الدرجة الأولى وبأماكن متفرقة في جسده.

من جهتها، أوضحت مديرية الصحة في المدينة المنورة أنه تم إغلاق المعمل مؤقتاً، ومخاطبة الشركة للقيام بالصيانة واختبار مصدر التسرب.

قال فني تركيب الأسنان المصاب يزيد السفياني، إنه تعرض إلى حروق من الدرجتين الأولى والثانية في أماكن متفرقة من جسده ووجهه أثناء عمله داخل المعمل في المركز التخصصي لطب الأسنان بمستشفى الملك فهد لوجود تسرب مسبق للغاز، وذلك بعد 5 أيام من إصابة زميل له بحروق طفيفة، وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضح أنه قبل مباشرته العمل بيوم الإصابة، أخبر زملاؤه الرئيس المباشر عن وجود رائحة لتسرب غاز داخل المركز، لكنه وجه باستكمال العمل، وبعد فترة بسيطة من العمل شب حريق بالمعمل ولحقت بالسفياني إصابات بالوجه واليدين وأجزاء من الصدر والرقبة، وعلى الرغم من ذلك لم تعمل الإنذارات والرشاشات الخاصة بالحرائق، بينما كانت طفاية الحريق الموجودة فارغة.

وأضاف “تم نقلي إلى طوارئ مستشفى الملك فهد من قبل زملائي، وقدمت لي الإسعافات في الطوارئ والعلاج قبل مغادرتي للمنزل”.

وطالب السفياني بمحاسبة المقصرين بعد تعرض سلامته للخطر رغم وجود تسرب مسبق، وإصابة زميل له، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من مدير المركز ومدير الشؤون الصحية الذي وعد بلجنة للتحقيق بالقضية، مؤكداً أنه مستمر بمطالبته بمحاسبة المقصرين وتعويضه ماديا ونفسيا.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة: “حدث حريق محدود في وصلة خارجية لأحد مواقد معمل الأسنان، وهي غير مرتبطة بالشبكة الأساسية للغاز في المركز، وفي حينه تم بشكل مؤقت إيقاف العمل في المعمل احترازيا، ومخاطبة الشركة الموردة التي قامت بدورها بإصلاح مصدر التسريب واختبار شبكة الغاز والإفادة بسلامتها”.

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