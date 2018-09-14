«الحج والعمرة» تُطلق مؤشر العمرة الأسبوعي

تواصل- واس:

أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم مؤشر العمرة الأسبوعي، حيث يعرض المؤشر أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة في طمأنينة وأمان.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان أن وكالة الوزارة لشؤون العمرة قدمت المؤشر الأسبوعي بتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، وتحقيق رضا المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

وأضاف وزّان أن وزارة الحج والعمرة أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم 8.5 مليون معتمر هذا العام، حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع كافة القطاعات والشركاء في منظومة خدمات العمرة لتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير المسار الإلكتروني للعمرة الذي يتم من خلاله إنهاء كافة الإجراءات إلكترونياً، بما يعزز الشفافية، وتقليص مدة الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات من خلال العمل المتكامل بين كافة القطاعات والشركاء في منظومة خدمات العمرة.

وأظهر مؤشر العمرة الأسبوعي لموسم هذا العام 1440هـ، أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة حتى يوم 3 محرم 1440هـ بلغ 19757 تأشيرة، في حين بلغ عدد المعتمرين القادمين 626 معتمراً ومعتمرة، منهم 596 قدموا عبر المنافذ الجوية، و30 عبر المنافذ البرية، فيما لم يسجل قدوم للمعتمرين عبر المنافذ البحرية.

وبيّن المؤشر أن عدد المعتمرين المتواجدين في مكة المكرمة بلغ 535، فيما بلغ عدد الزوار المتواجدين في المدينة المنورة 81 زائراً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المعتمرين المغادرين 10 معتمرين، وذكر المؤشر أن أكثر الجنسيات قدوماً هي الباكستان بعدد 341 معتمراً، يليها الهند بـ 128، ثم سيرلانكا بعدد 59، فالأردن 31، ثم الكويت بعدد 26 معتمراً.