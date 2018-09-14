بالأسماء.. «جامعة الشمالية» تعلن موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف الإعادة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بجامعة الحدود الشمالية، عن تحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة في عدد من كليات الجامعة، والتي سبق الإعلان ‏عنها عبر موقعها.

وتود الجامعة أن تنبه الجميع بضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية وجميع الوثائق الأصلية لمطابقتها، وكذلك إحضار أوراق قبول دراسة اللغة أو الماجستير إن وجد، والتقيد بموعد الحضور بمقر الكلية المعلن، وسوف يسقط حق من لم يحضر وثائقه الأصلية للمطابقة أو من يتغيب عن الموعد المحدد.

وسوف يتم إعلان مواعيد المقابلات لبقية وظائف الكليات الأخرى تباعاً فور انتهاء لجان التدقيق والمطابقة، وذلك على موقع الجامعة.

الأسماء والمزيد من المعلومات *(https://goo.gl/RvXEuP) .