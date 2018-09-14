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جامعة الملك خالد: 1658 مواطناً ومواطنة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

جامعة الملك خالد: 1658 مواطناً ومواطنة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
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تواصل – الرياض:

أكدت جامعة الملك خالد أن عدد أعضاء وعضوات هيئة التدريس فيها من السعوديين والسعوديات قد وصل إلى 1658 عضوًا، وهو العدد الذي سينمو مع العودة القريبة لمئات من المبتعثين والمبتعثات الذين ابتعثتهم الجامعة؛ لمواصلة دراسة الدكتوراه في الداخل والخارج في مختلف التخصصات.

وكشفت الجامعة عن استقطابها لعدد من حملة الدكتوراه السعوديين خلال السنوات الماضية، وما زال المجال مفتوحًا وفق احتياجات الجامعة، وانطباق الشروط على المتقدمين، وهي الشروط التي تراجعها اللجان المختصة باستمرار في الجامعة.

وشددت جامعة الملك خالد على أنها أعلنت عن الوظائف الأكاديمية خمس مرات، في أكثر من صحيفة محلية على فترات مختلفة.

وأوضح الدكتور عبدالله حامد، المتحدث الرسمي للجامعة أنه تم إيقاف برنامج البكالوريوس في كلية التربية، وهي الكلية التي تم الحديث في التحقيق على وظائفها، بحسب “عكاظ”.

وأشار إلى أن الاتجاه الآن نحو التركيز على الدراسات العليا في برامج الماجستير، والدكتوراه الموجودة في الكلية حاليا، وهو ما يفترض وجود كوادر علمية تشترطها اللوائح المنظمة، وتفرضها الحاجة إلى جودة المخرجات التعليمية من الجامعة.

وأضاف أن الجامعة قد حولت كل برامجها العلمية في البكالوريوس إلى برامج علمية خالصة، غير تربوية، وعليه فإنه يتم الاختيار من المتقدمين السعوديين والسعوديات وفق شروط الجامعة، ومتطلباتها النظامية والعلمية.

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