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بسبب إعصار فلورنس.. صرف مكافأة شهر محرم استثنائيًا للمبتعثين في الولايات المتضررة بأمريكا

بسبب إعصار فلورنس.. صرف مكافأة شهر محرم استثنائيًا للمبتعثين في الولايات المتضررة بأمريكا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، صرف مكافأة شهر محرم استثنائيا للطلبة المبتعثين في ولايات جنوب وشمال كارولينا، وجورجيا، وفيرجينيا، ويأتي ذلك نظرا للحالة الطارئة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإعصار فلورنس.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الخاص بالملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية قالت فيها ‘‘نظرا للحالة الطارئة بسبب إعصار “فلورنس؛ تم صرف مكافأة شهر محرم استثنائيا للطلبة المبتعثين في الولايات المتضررة من الإعصار، وهي جنوب وشمال كارولينا، وجورجيا، وفيرجينيا. نسأل الله أن يحفظ أبنائنا الطلاب من كل مكروه‘‘.

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