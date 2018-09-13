«اليونيسيف»: المملكة تساهم بسخاء في العمليات الطارئة والإنسانية باليمن

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قدرت منظمة اليونيسيف مساهمات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الطارئة واستجابته للمتطلبات الكبيرة من احتياجات الأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن، مؤكدة أن المملكة تساهم بسخاء في تقديم المساعدات في عمليات اليونيسيف الطارئة والإنسانية، وأنها قدمت مجموعة واسعة من الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأطفال، في المجتمعات النازحة وفي المناطق المتضررة.

وأوضح البيان أنه بفضل الدعم السخي من المملكة العربية السعودية، تم افتتاح المراكز التي تقدم خدماتها الطبية من خلال الفرق المتنقلة لتوفير العلاج والرصد المستمر لحالات سوء التغذية الحاد، وتقديم التطعيمات الأساسية والمستمرة ضد شلل الأطفال والحصبة، مؤكدا التقرير أهمية هذا الدعم لضمان حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاح.

وسلط التقرير الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية لليونيسيف بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتزويد الأطفال بالمساعدات الطارئة والمنقذة للحياة في المناطق المستهدفة، في قطاعات الصحة التغذية وأمراض الطفولة والتحصين والتطعيم والرعاية للنساء الحوامل والمرضعات، والاستجابة لمكافحة وباء الكوليرا، وبين أن المركز مستمر في دعم جهود اليونيسيف لاحتواء تفشي الوباء في عدة محافظات يمنية في إب، تعز، عمران، ذمار، صنعاء، الضالع محافظة عدن وأمانة العاصمة صنعاء، فيما سيتم تسليم كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب للمناطق المتضررة خلال فترة 6 أشهر.

ونوه البيان إلى أن المركز يدعم أنشطة التوعية، إذ يتم تدريب العاملين الصحيين حتى يتمكنوا من عقد جلسات للتوعية بأهمية النظافة الشخصية من خلال القيام بزيارات منزلية في المجتمعات المستهدفة.