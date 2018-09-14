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أمريكا.. إعصار فلورنس يجتاح كارولاينا الشمالية ويخلف دماراً هائلاً (فيديو)

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تواصل – وكالات:

وثقت مقاطع فيديو متداولة، الدمار الشديد الذي سببه إعصار فلورنس الذي ضرب ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

واجتاحت أمطار غزيرة ورياح وفيضانات تسبب فيها الإعصار فلورنس ولايتى نورث وساوث كارولاينا في وقت مبكر اليوم الجمعة، فيما تحرك الإعصار باتجاه الساحل الأمريكي، مُعرضاً ملايين الأشخاص الذين يقيمون في مساره لأمطار يصل منسوبها لمستوى قياسي.

وضعفت قوة الإعصار إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس سافير- سيمبسون لشدة الأعاصير المؤلف من خمس فئات مساء أمس الخميس، وتحرك باتجاه الغرب بسرعة 9 كيلومترات فقط في الساعة.

ويعني الحجم الهائل للإعصار أنه قد يضرب الساحل الشرقي الأمريكي برياح عاتية ليوم كامل تقريبًا بحسب خبراء الأرصاد، ورغم تعذر التنبؤ بمسار الإعصار، فمن المتوقع أن يصل اليابسة قرب كيب فير بولاية نورث كارولاينا عند منتصف اليوم الجمعة.

 

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